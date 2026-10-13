EVOTEC Aktie

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WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

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Kursverlauf 13.10.2026 09:28:49

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels

SDAX-Handel am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag verbucht der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,07 Prozent auf 18 036,45 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 91,031 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,096 Prozent auf 18 066,54 Punkte an der Kurstafel, nach 18 049,19 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 066,54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 028,46 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bewegte sich der SDAX bei 18 346,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, stand der SDAX noch bei 18 286,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wurde der SDAX mit 17 269,42 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,92 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern verzeichnet.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell HelloFresh (+ 2,22 Prozent auf 2,72 EUR), EVOTEC SE (+ 2,03 Prozent auf 2,51 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,86 Prozent auf 12,57 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,72 Prozent auf 33,06 EUR) und Ottobock (+ 1,68 Prozent auf 54,60 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Vossloh (-4,31 Prozent auf 48,90 EUR), Basler (-3,62 Prozent auf 21,30 EUR), PVA TePla (-2,17 Prozent auf 30,68 EUR), PNE (-2,07 Prozent auf 7,10 EUR) und SMA Solar (-2,01 Prozent auf 58,60 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 121 195 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 4,885 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Die Mutares-Aktie hat mit 1,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Grand City Properties-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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13.08.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
16.07.26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,75 1,06% 1&1 AG
Basler AG 21,00 -0,71% Basler AG
Carl Zeiss Meditec AG 32,84 0,80% Carl Zeiss Meditec AG
Eckert & Ziegler 12,64 2,60% Eckert & Ziegler
EVOTEC SE 2,56 0,55% EVOTEC SE
Grand City Properties S.A. 6,83 0,44% Grand City Properties S.A.
HelloFresh 2,97 -3,01% HelloFresh
KWS SAAT SE & Co. KGaA 68,80 0,29% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 24,55 -0,61% Mutares
Ottobock 54,00 0,56% Ottobock
PNE AG 5,62 1,08% PNE AG
PVA TePla AG 29,30 -1,15% PVA TePla AG
SMA Solar AG 57,40 0,09% SMA Solar AG
Vossloh AG 48,34 -2,03% Vossloh AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 137,95 1,03%

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