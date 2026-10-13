EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|Kursverlauf
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13.10.2026 09:28:49
Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels
Am Dienstag verbucht der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,07 Prozent auf 18 036,45 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 91,031 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,096 Prozent auf 18 066,54 Punkte an der Kurstafel, nach 18 049,19 Punkten am Vortag.
Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 066,54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 028,46 Punkten lag.
So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bewegte sich der SDAX bei 18 346,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, stand der SDAX noch bei 18 286,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wurde der SDAX mit 17 269,42 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,92 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern verzeichnet.
SDAX-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell HelloFresh (+ 2,22 Prozent auf 2,72 EUR), EVOTEC SE (+ 2,03 Prozent auf 2,51 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,86 Prozent auf 12,57 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,72 Prozent auf 33,06 EUR) und Ottobock (+ 1,68 Prozent auf 54,60 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Vossloh (-4,31 Prozent auf 48,90 EUR), Basler (-3,62 Prozent auf 21,30 EUR), PVA TePla (-2,17 Prozent auf 30,68 EUR), PNE (-2,07 Prozent auf 7,10 EUR) und SMA Solar (-2,01 Prozent auf 58,60 EUR).
Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 121 195 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 4,885 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick
Die Mutares-Aktie hat mit 1,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Grand City Properties-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu EVOTEC SE
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09:28
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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15.10.26
|EQS-PVR: Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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15.10.26
|EQS-News: Evotec Appoints Dr. Joanna Holbrook as Chief Scientific Officer and Member of the Management Board (EQS Group)
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15.10.26
|EQS-News: Evotec ernennt Dr. Joanna Holbrook zur Chief Scientific Officer und Mitglied des Vorstands (EQS Group)
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14.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
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|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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Analysen zu EVOTEC SE
|15.10.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|23,75
|1,06%
|Basler AG
|21,00
|-0,71%
|Carl Zeiss Meditec AG
|32,84
|0,80%
|Eckert & Ziegler
|12,64
|2,60%
|EVOTEC SE
|2,56
|0,55%
|Grand City Properties S.A.
|6,83
|0,44%
|HelloFresh
|2,97
|-3,01%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|68,80
|0,29%
|Mutares
|24,55
|-0,61%
|Ottobock
|54,00
|0,56%
|PNE AG
|5,62
|1,08%
|PVA TePla AG
|29,30
|-1,15%
|SMA Solar AG
|57,40
|0,09%
|Vossloh AG
|48,34
|-2,03%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 137,95
|1,03%