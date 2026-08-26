HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
|SDAX aktuell
|
26.08.2026 09:28:49
Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX startet mit Verlusten
Um 09:11 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,05 Prozent tiefer bei 18 533,29 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 93,619 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,062 Prozent fester bei 18 553,39 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18 541,82 Punkten am Vortag.
Bei 18 528,24 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 566,24 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,057 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 18 229,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, stand der SDAX noch bei 18 844,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, wurde der SDAX mit 17 057,26 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,79 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX
Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Springer Nature (+ 2,97 Prozent auf 20,80 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,82 Prozent auf 63,80 EUR), OHB SE (+ 1,87 Prozent auf 195,80 EUR), pbb (+ 1,26 Prozent auf 3,37 EUR) und Shelly (+ 1,11 Prozent auf 64,00 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen ASTA Energy Solutions (-3,35 Prozent auf 52,00 EUR), Einhell Germany vz (-2,01 Prozent auf 73,10 EUR), Dermapharm (-1,90 Prozent auf 41,20 EUR), SMA Solar (-1,89 Prozent auf 54,60 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,78 Prozent auf 30,82 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im SDAX
Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 40 320 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die OHB SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,183 Mrd. Euro den größten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien
Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,69 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|-0,37%
|Dermapharm Holding SE
|40,40
|-3,46%
|Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
|74,30
|-0,67%
|HAMBORNER REIT
|4,35
|0,81%
|HelloFresh
|2,83
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|76,40
|3,24%
|Mutares
|26,15
|-1,13%
|OHB SE
|192,80
|-2,13%
|pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|3,40
|2,29%
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|63,30
|2,43%
|Shelly
|62,50
|-0,48%
|SMA Solar AG
|53,70
|-2,98%
|Springer Nature
|19,90
|-1,24%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|31,32
|0,06%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
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