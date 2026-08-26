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SDAX aktuell 26.08.2026 09:28:49

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX startet mit Verlusten

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX startet mit Verlusten

Das macht der SDAX am dritten Tag der Woche.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,05 Prozent tiefer bei 18 533,29 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 93,619 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,062 Prozent fester bei 18 553,39 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18 541,82 Punkten am Vortag.

Bei 18 528,24 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 566,24 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,057 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 18 229,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, stand der SDAX noch bei 18 844,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, wurde der SDAX mit 17 057,26 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,79 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Springer Nature (+ 2,97 Prozent auf 20,80 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,82 Prozent auf 63,80 EUR), OHB SE (+ 1,87 Prozent auf 195,80 EUR), pbb (+ 1,26 Prozent auf 3,37 EUR) und Shelly (+ 1,11 Prozent auf 64,00 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen ASTA Energy Solutions (-3,35 Prozent auf 52,00 EUR), Einhell Germany vz (-2,01 Prozent auf 73,10 EUR), Dermapharm (-1,90 Prozent auf 41,20 EUR), SMA Solar (-1,89 Prozent auf 54,60 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,78 Prozent auf 30,82 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 40 320 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die OHB SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,183 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,69 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

ASTA Energy Solutions 54,20 -0,37% ASTA Energy Solutions
Dermapharm Holding SE 40,40 -3,46% Dermapharm Holding SE
Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt 74,30 -0,67% Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
HAMBORNER REIT 4,35 0,81% HAMBORNER REIT
HelloFresh 2,83 0,46% HelloFresh
KWS SAAT SE & Co. KGaA 76,40 3,24% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 26,15 -1,13% Mutares
OHB SE 192,80 -2,13% OHB SE
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 3,40 2,29% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 63,30 2,43% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Shelly 62,50 -0,48% Shelly
SMA Solar AG 53,70 -2,98% SMA Solar AG
Springer Nature 19,90 -1,24% Springer Nature
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 31,32 0,06% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 694,87 0,83%

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