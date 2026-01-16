HAMBORNER REIT Aktie

HAMBORNER REIT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3H233 / ISIN: DE000A3H2333

SDAX-Entwicklung 16.01.2026 12:27:19

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht am Freitagmittag Verluste

Das macht der SDAX am Mittag.

Das macht der SDAX am Mittag.

Am Freitag verbucht der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,03 Prozent auf 18 331,04 Punkte. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 96,558 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,037 Prozent auf 18 330,16 Punkte an der Kurstafel, nach 18 336,93 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 352,03 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 18 258,43 Einheiten.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1,09 Prozent aufwärts. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 16.12.2025, den Wert von 16 720,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 017,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2025, lag der SDAX bei 13 826,24 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 5,62 Prozent. Bei 18 352,03 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 17 174,39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Klöckner (+ 27,53 Prozent auf 10,98 EUR), Drägerwerk (+ 5,23 Prozent auf 84,50 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 1,91) Prozent auf 2,03 EUR), Wacker Neuson SE (+ 1,88 Prozent auf 24,35 EUR) und JOST Werke (+ 1,48 Prozent auf 61,70 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil NORMA Group SE (-5,82 Prozent auf 14,90 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,42 Prozent auf 48,58 EUR), PNE (-2,98 Prozent auf 9,44 EUR), Deutsche Beteiligungs (-2,54 Prozent auf 24,95 EUR) und HelloFresh (-2,46 Prozent auf 5,71 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX weist die Klöckner-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10 182 160 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 9,553 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im SDAX hat die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

18.11.25 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
06.11.25 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
01.10.25 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.08.25 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
05.08.25 HAMBORNER REIT Buy Baader Bank
