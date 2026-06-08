Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsende leichter

Am Montag notierte der SDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,23 Prozent schwächer bei 18 391,18 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 90,502 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,950 Prozent auf 18 258,75 Punkte an der Kurstafel, nach 18 433,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 156,19 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 410,23 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 08.05.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18 628,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 17 232,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, den Wert von 16 989,77 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,97 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Siltronic (+ 4,98 Prozent auf 95,85 EUR), PVA TePla (+ 3,78 Prozent auf 42,26 EUR), 1&1 (+ 3,73 Prozent auf 25,00 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3,44 Prozent auf 58,70 EUR) und Sixt SE St (+ 3,10 Prozent auf 73,25 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Ottobock (-5,85 Prozent auf 51,50 EUR), Verve Group (-4,94 Prozent auf 1,67 EUR), SMA Solar (-4,19 Prozent auf 57,20 EUR), Douglas (-4,12 Prozent auf 8,61 EUR) und Grand City Properties (-3,56 Prozent auf 8,67 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 152 101 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 4,254 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,87 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,60 Prozent bei der Mutares-Aktie an.

Redaktion finanzen.at