Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Der SDAX kann seine Vortagesgewinne am vierten Tag der Woche nicht halten.

Der SDAX sinkt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,65 Prozent auf 13 093,55 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 107,044 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,491 Prozent auf 13 114,16 Punkte an der Kurstafel, nach 13 178,83 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 13 114,16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13 087,93 Punkten.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0,137 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.08.2023, bewegte sich der SDAX bei 12 928,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.06.2023, wies der SDAX 13 331,50 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 21.09.2022, wies der SDAX einen Stand von 11 280,21 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 8,35 Prozent aufwärts. 13 880,68 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. 11 980,54 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit SYNLAB (+ 0,45 Prozent auf 8,84 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 0,42 Prozent auf 38,62 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (+ 0,37 Prozent auf 4,03 EUR), Südzucker (+ 0,36 Prozent auf 14,08 EUR) und AUTO1 (+ 0,32 Prozent auf 6,97 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Salzgitter (-3,19 Prozent auf 24,88 EUR), Siltronic (-2,34 Prozent auf 73,15 EUR), Ceconomy St (-2,08 Prozent auf 2,07 EUR), NORMA Group SE (-1,97 Prozent auf 16,90 EUR) und SÜSS MicroTec SE (-1,89 Prozent auf 20,80 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 810 722 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 9,375 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Die TRATON-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,21 Prozent bei der Grand City Properties-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at