HORNBACH Aktie
WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405
|XETRA-Handel im Fokus
|
02.02.2026 09:29:39
Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start des Montagshandels schwächer
Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,91 Prozent tiefer bei 17 876,51 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 95,958 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,480 Prozent leichter bei 17 953,77 Punkten, nach 18 040,35 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SDAX betrug 17 841,44 Punkte, das Tageshoch hingegen 17 953,77 Zähler.
SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 02.01.2026, den Wert von 17 355,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, betrug der SDAX-Kurs 16 731,99 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 14 618,40 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,00 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Bei 17 174,39 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
SDAX-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell BVB (Borussia Dortmund) (+ 3,83 Prozent auf 3,39 EUR), Medios (+ 0,75 Prozent auf 16,12 EUR), HORNBACH (+ 0,74 Prozent auf 81,30 EUR), Wüstenrot Württembergische (+ 0,67 Prozent auf 15,12 EUR) und CEWE Stiftung (+ 0,59 Prozent auf 101,60 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Verve Group (-3,70 Prozent auf 1,51 EUR), Salzgitter (-2,91 Prozent auf 44,08 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2,77 Prozent auf 87,90 EUR), JENOPTIK (-2,48 Prozent auf 26,00 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,17 Prozent auf 48,70 EUR).
SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der Schaeffler-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 345 121 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 9,425 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus
Die Mutares-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Aktien in diesem Artikel
|BVB (Borussia Dortmund)
|3,25
|-0,46%
|CEWE Stiftung & Co. KGaA
|101,40
|1,00%
|FRIEDRICH VORWERK
|88,10
|-2,65%
|HAMBORNER REIT
|4,70
|0,86%
|HORNBACH Holding
|80,60
|0,50%
|JENOPTIK AG
|25,80
|-1,30%
|Medios AG
|16,14
|1,77%
|Mutares
|32,15
|-0,16%
|Salzgitter
|44,38
|-0,72%
|Schaeffler AG
|9,95
|1,74%
|SCHOTT Pharma
|14,26
|-0,56%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|48,58
|-1,50%
|Verve Group
|1,47
|-6,59%
|Wüstenrot & Württembergische AG
|15,06
|0,27%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|17 873,20
|-0,93%