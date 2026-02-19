Mutares Aktie

Mutares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SDAX-Marktbericht 19.02.2026 09:29:21

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start leichter

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start leichter

Der SDAX notiert am Morgen trotz positivem Vortag im Minus.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,21 Prozent schwächer bei 18 055,16 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 94,958 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,030 Prozent tiefer bei 18 087,66 Punkten in den Handel, nach 18 093,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 18 037,05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 087,66 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 0,814 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 19.01.2026, einen Wert von 18 010,89 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, stand der SDAX bei 15 955,60 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, bei 14 892,66 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,03 Prozent zu. Bei 18 480,20 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 17 174,39 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit SAF-HOLLAND SE (+ 2,16 Prozent auf 19,82 EUR), Ottobock (+ 1,36 Prozent auf 55,75 EUR), SCHOTT Pharma (+ 1,30 Prozent auf 15,60 EUR), PNE (+ 1,21 Prozent auf 9,23 EUR) und Verve Group (+ 1,01 Prozent auf 1,31 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,88 Prozent auf 48,96 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-1,86 Prozent auf 84,50 EUR), JOST Werke (-1,69 Prozent auf 63,90 EUR), SMA Solar (-1,69 Prozent auf 33,78 EUR) und Dürr (-1,59 Prozent auf 24,70 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der SAF-HOLLAND SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 65 799 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 10,006 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Mutares-Aktie hat mit 4,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Mit 7,73 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mutares-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum SDAX-Chart
Analysen zu SDAX-Aktien
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Douglas AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Mutares

mehr Analysen
09.01.26 Mutares Buy Warburg Research
10.12.25 Mutares Buy Warburg Research
13.11.25 Mutares Buy Jefferies & Company Inc.
12.08.25 Mutares Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.25 Mutares Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Douglas AG 11,34 1,43% Douglas AG
Dürr AG 24,55 0,00% Dürr AG
FRIEDRICH VORWERK 81,70 -2,27% FRIEDRICH VORWERK
JOST Werke AG 65,70 2,18% JOST Werke AG
Mutares 31,55 -0,16% Mutares
Ottobock 57,45 -0,26% Ottobock
PNE AG 8,75 -0,91% PNE AG
SAF-HOLLAND SE 19,40 -0,10% SAF-HOLLAND SE
Schaeffler AG 10,76 0,65% Schaeffler AG
SCHOTT Pharma 15,18 0,80% SCHOTT Pharma
SMA Solar AG 32,20 -2,72% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 49,60 1,43% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
Verve Group 1,27 -2,30% Verve Group

Indizes in diesem Artikel

SDAX 17 984,69 0,01%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:22 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Freitag höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen