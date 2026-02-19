Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start leichter

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,21 Prozent schwächer bei 18 055,16 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 94,958 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,030 Prozent tiefer bei 18 087,66 Punkten in den Handel, nach 18 093,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 18 037,05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 087,66 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 0,814 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 19.01.2026, einen Wert von 18 010,89 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, stand der SDAX bei 15 955,60 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, bei 14 892,66 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,03 Prozent zu. Bei 18 480,20 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 17 174,39 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit SAF-HOLLAND SE (+ 2,16 Prozent auf 19,82 EUR), Ottobock (+ 1,36 Prozent auf 55,75 EUR), SCHOTT Pharma (+ 1,30 Prozent auf 15,60 EUR), PNE (+ 1,21 Prozent auf 9,23 EUR) und Verve Group (+ 1,01 Prozent auf 1,31 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,88 Prozent auf 48,96 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-1,86 Prozent auf 84,50 EUR), JOST Werke (-1,69 Prozent auf 63,90 EUR), SMA Solar (-1,69 Prozent auf 33,78 EUR) und Dürr (-1,59 Prozent auf 24,70 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der SAF-HOLLAND SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 65 799 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 10,006 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Mutares-Aktie hat mit 4,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Mit 7,73 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mutares-Aktie zu erwarten.

