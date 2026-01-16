Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus

Am Freitag schloss der SDAX nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 18 317,85 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 96,558 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,037 Prozent tiefer bei 18 330,16 Punkten in den Handel, nach 18 336,93 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 18 392,27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 258,43 Punkten erreichte.

SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 1,02 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 16.12.2025, den Stand von 16 720,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2025, notierte der SDAX bei 17 017,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 13 826,24 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,54 Prozent aufwärts. Bei 18 392,27 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 17 174,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Klöckner (+ 28,22 Prozent auf 11,04 EUR), Drägerwerk (+ 11,71 Prozent auf 89,70 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 3,16 Prozent auf 2,06 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2,48 Prozent auf 82,70 EUR) und Südzucker (+ 1,74 Prozent auf 9,66 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen NORMA Group SE (-6,32 Prozent auf 14,82 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,33 Prozent auf 47,62 EUR), Mutares (-4,78 Prozent auf 32,85 EUR), Verve Group (-4,21 Prozent auf 1,96 EUR) und Deutsche Beteiligungs (-3,52 Prozent auf 24,70 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Im SDAX sticht die Klöckner-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15 196 593 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 9,553 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie hat mit 4,74 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Mit 8,00 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at