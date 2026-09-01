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Marktbericht 01.09.2026 09:28:57

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben

Das macht der SDAX am Dienstagmorgen.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,13 Prozent schwächer bei 18 910,33 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 95,582 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,006 Prozent auf 18 934,34 Punkte an der Kurstafel, nach 18 935,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 934,34 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 910,33 Zählern.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 18 302,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, stand der SDAX bei 18 958,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16 892,61 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,96 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 19 325,96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten verzeichnet.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit GFT SE (+ 3,55 Prozent auf 26,25 EUR), pbb (+ 2,42 Prozent auf 3,47 EUR), MBB SE (+ 2,26 Prozent auf 190,20 EUR), Shelly (+ 2,10 Prozent auf 63,20 EUR) und Drägerwerk (+ 1,96 Prozent auf 114,60 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Deutsche Euroshop (-3,21 Prozent auf 18,12 EUR), OHB SE (-3,13 Prozent auf 195,20 EUR), Vincorion (-2,20 Prozent auf 19,15 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,17 Prozent auf 61,00 EUR) und Hypoport SE (-2,11 Prozent auf 86,00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Die TeamViewer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 136 724 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 4,070 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,84 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 23,10 -0,65% 1&1 AG
Deutsche Euroshop AG 18,12 -1,52% Deutsche Euroshop AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 115,60 3,40% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
GFT SE 26,50 5,16% GFT SE
Hypoport SE 84,40 -3,21% Hypoport SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 77,10 -0,77% KWS SAAT SE & Co. KGaA
MBB SE 184,20 -0,97% MBB SE
Mutares 25,40 -0,59% Mutares
OHB SE 189,20 -9,04% OHB SE
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 3,36 -1,12% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 61,10 -2,16% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Shelly 61,20 -0,65% Shelly
TeamViewer 7,08 0,21% TeamViewer
Vincorion 19,45 -1,04% Vincorion

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 785,51 -0,79%

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