Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start mit Abgaben

Am Freitag bewegt sich der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,45 Prozent tiefer bei 18 263,57 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 94,797 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,088 Prozent schwächer bei 18 329,77 Punkten in den Freitagshandel, nach 18 345,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 227,93 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 329,77 Zählern.

SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 1,18 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 23.12.2025, stand der SDAX noch bei 16 806,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, wies der SDAX einen Wert von 17 278,22 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 14 206,78 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,23 Prozent. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 392,27 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 17 174,39 Zählern.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell Schaeffler (+ 3,00 Prozent auf 11,32 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,35 Prozent auf 25,48 EUR), EVOTEC SE (+ 1,20 Prozent auf 6,26 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 1,14 Prozent auf 88,90 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 1,02 Prozent auf 4,96 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Wacker Neuson SE (-22,11 Prozent auf 18,50 EUR), Hypoport SE (-1,55 Prozent auf 101,60 EUR), DEUTZ (-1,35 Prozent auf 10,98 EUR), Siltronic (-1,19 Prozent auf 54,00 EUR) und Eckert Ziegler (-1,17 Prozent auf 16,06 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX sticht die Schaeffler-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 216 424 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist im SDAX mit 9,978 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,07 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

