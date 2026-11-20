Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,92 Prozent tiefer bei 24 974,68 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,130 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 1,09 Prozent auf 25 187,51 Punkte an der Kurstafel, nach 25 463,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 194,64 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 815,15 Zählern.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 6,71 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 20.10.2026, stand der DAX noch bei 25 304,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25 983,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wies der DAX 23 278,85 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,77 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 27 001,67 Punkte. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,78 Prozent auf 37,74 EUR), Hannover Rück (+ 1,59 Prozent auf 293,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,11 Prozent auf 26,33 EUR), Vonovia SE (+ 1,04 Prozent auf 16,98 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,56 Prozent auf 578,00 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Scout24 (-6,72 Prozent auf 81,90 EUR), Infineon (-6,47 Prozent auf 46,15 EUR), Siemens Energy (-5,49 Prozent auf 119,74 EUR), Siemens (-3,77 Prozent auf 256,85 EUR) und Rheinmetall (-2,88 Prozent auf 704,70 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 959 032 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 218,935 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,91 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at