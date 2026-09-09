Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Mittag

Der LUS-DAX zeigt sich am Mittwoch mit negativen Notierungen.

Um 12:23 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,90 Prozent schwächer bei 25 636,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 636,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 907,00 Einheiten.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Wert von 26 364,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 520,00 Punkten auf. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 09.09.2025, bei 23 798,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,36 Prozent nach oben. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit RWE (+ 2,29 Prozent auf 60,62 EUR), SAP SE (+ 2,18 Prozent auf 185,66 EUR), EON SE (+ 1,25 Prozent auf 17,87 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,46 Prozent auf 28,38 EUR) und Fresenius SE (+ 0,36 Prozent auf 44,85 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Siemens (-3,28 Prozent auf 263,55 EUR), Rheinmetall (-3,10 Prozent auf 1 019,20 EUR), Infineon (-2,69 Prozent auf 56,88 EUR), Airbus SE (-2,67 Prozent auf 195,40 EUR) und Heidelberg Materials (-2,62 Prozent auf 157,70 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 329 102 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 210,988 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,85 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at