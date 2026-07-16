Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell

Um 15:41 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,68 Prozent tiefer bei 31 881,98 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 351,434 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,199 Prozent auf 32 164,61 Punkte an der Kurstafel, nach 32 100,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 827,60 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 164,61 Zählern.

MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 0,440 Prozent. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 16.06.2026, mit 32 586,54 Punkten bewertet. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 16.04.2026, bei 30 938,35 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 16.07.2025, den Wert von 30 721,24 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,91 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern markiert.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit FUCHS SE VZ (+ 1,99 Prozent auf 39,98 EUR), KRONES (+ 1,85 Prozent auf 110,40 EUR), DEUTZ (+ 1,64) Prozent auf 9,32 EUR), Knorr-Bremse (+ 1,58 Prozent auf 102,60 EUR) und Porsche vz (+ 1,37 Prozent auf 45,05 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil AIXTRON SE (-5,89 Prozent auf 39,77 EUR), Siltronic (-4,78 Prozent auf 87,60 EUR), Nemetschek SE (-4,58 Prozent auf 55,20 EUR), Bechtle (-3,32 Prozent auf 29,68 EUR) und Aurubis (-3,03 Prozent auf 172,60 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Das Handelsvolumen der Delivery Hero-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 2 843 388 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 39,829 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 2,78 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,45 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at