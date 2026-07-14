Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX am Dienstagnachmittag

Um 15:40 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,93 Prozent leichter bei 18 115,21 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 87,789 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,298 Prozent auf 18 231,67 Punkte an der Kurstafel, nach 18 286,12 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17 948,16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 240,39 Einheiten.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, stand der SDAX bei 18 377,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 682,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 17 803,23 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,38 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten verzeichnet.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 6,10 Prozent auf 60,90 EUR), Befesa (+ 5,24 Prozent auf 34,15 EUR), Vincorion (+ 4,78 Prozent auf 19,71 EUR), Shelly (+ 3,17 Prozent auf 58,50 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,63 Prozent auf 31,96 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen EVOTEC SE (-22,66 Prozent auf 3,82 EUR), Carl Zeiss Meditec (-7,98 Prozent auf 29,04 EUR), Vossloh (-6,74 Prozent auf 58,10 EUR), PATRIZIA SE (-5,08 Prozent auf 7,48 EUR) und Hypoport SE (-4,59 Prozent auf 82,20 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 280 537 Aktien gehandelt. Die Springer Nature-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,640 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. In puncto Dividendenrendite ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,52 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at