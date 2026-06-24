Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags

Um 15:41 Uhr verliert der SDAX im XETRA-Handel 1,69 Prozent auf 17 850,05 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 88,437 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,070 Prozent auf 18 169,78 Punkte an der Kurstafel, nach 18 157,00 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 169,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 839,88 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 3,59 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18 736,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16 517,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, notierte der SDAX bei 16 913,69 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,85 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 3,23 Prozent auf 4,85 EUR), 1&1 (+ 1,96 Prozent auf 20,80 EUR), PATRIZIA SE (+ 1,79 Prozent auf 7,94 EUR), HAMBORNER REIT (+ 1,70 Prozent auf 4,48 EUR) und Fielmann (+ 1,29 Prozent auf 43,25 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Sixt SE St (-5,53 Prozent auf 66,65 EUR), JOST Werke (-4,97 Prozent auf 51,60 EUR), SMA Solar (-4,88 Prozent auf 50,70 EUR), Basler (-4,68 Prozent auf 28,50 EUR) und init innovation in traffic systems SE (-4,64 Prozent auf 47,25 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 913 654 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Springer Nature-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,699 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,11 erwartet. Mit 7,22 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at