Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags

Am Freitag bewegt sich der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0,81 Prozent leichter bei 18 051,70 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 91,387 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,273 Prozent stärker bei 18 248,32 Punkten in den Freitagshandel, nach 18 198,60 Punkten am Vortag.

Bei 18 250,30 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 051,70 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,718 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, lag der SDAX bei 18 345,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18 098,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, lag der SDAX bei 17 278,22 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,01 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Zähler.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,57 Prozent auf 28,70 EUR), HelloFresh (+ 1,90 Prozent auf 3,16 EUR), Mutares (+ 1,62 Prozent auf 28,15 EUR), MBB SE (+ 1,60 Prozent auf 203,00 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,97 Prozent auf 35,44 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen ATOSS Software (-9,59 Prozent auf 86,70 EUR), SAF-HOLLAND SE (-6,18 Prozent auf 20,50 EUR), Vossloh (-5,52 Prozent auf 49,08 EUR), ASTA Energy Solutions (-4,86 Prozent auf 47,00 EUR) und SMA Solar (-3,51 Prozent auf 48,34 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 392 543 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,065 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,40 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at