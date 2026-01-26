TeamViewer Aktie

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

TecDAX-Performance im Fokus 26.01.2026

Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Montagmittag

Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Montagmittag

Der TecDAX bewegt sich derzeit auf rotem Terrain.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,52 Prozent tiefer bei 3 704,63 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 561,901 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,178 Prozent auf 3 717,21 Punkte an der Kurstafel, nach 3 723,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 729,88 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 699,83 Zählern.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 586,84 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 727,54 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, wurde der TecDAX mit 3 648,19 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,22 Prozent aufwärts. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 592,26 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Nemetschek SE (+ 1,29 Prozent auf 78,75 EUR), QIAGEN (+ 1,11 Prozent auf 46,64 EUR), Nordex (+ 0,90 Prozent auf 33,76 EUR), Nagarro SE (+ 0,14 Prozent auf 70,10 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,12 Prozent auf 43,35 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil HENSOLDT (-3,66 Prozent auf 84,35 EUR), AIXTRON SE (-3,12 Prozent auf 20,52 EUR), Elmos Semiconductor (-2,73 Prozent auf 106,80 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,64 Prozent auf 47,22 EUR) und TeamViewer (-2,06 Prozent auf 5,70 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 887 296 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 225,350 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,26 Prozent.

Redaktion finanzen.at

