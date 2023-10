Schwacher Wochentag in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Mittag

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:26 Uhr um 0,79 Prozent schwächer bei 14 663,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 14 625,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 850,50 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, bei 15 501,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, bei 16 175,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.10.2022, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 12 856,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 4,32 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 869,50 Zählern registriert.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Heidelberg Materials (+ 1,70 Prozent auf 67,14 EUR), Henkel vz (+ 0,48 Prozent auf 67,04 EUR), Covestro (+ 0,42 Prozent auf 48,09 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,24 Prozent auf 46,11 EUR) und Beiersdorf (+ 0,12 Prozent auf 121,80 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Merck (-4,67 Prozent auf 141,85 EUR), Sartorius vz (-4,29 Prozent auf 229,70 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-3,33 Prozent auf 19,76 EUR), Siemens Energy (-3,27 Prozent auf 10,52 EUR) und Porsche Automobil vz (-3,16 Prozent auf 43,19 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 2 393 611 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 144,949 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,45 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at