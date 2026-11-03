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Index-Performance im Fokus 03.11.2026 12:26:54

Schwacher Wochentag in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Mittag

Schwacher Wochentag in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Mittag

Der SDAX notiert am Dienstag im negativen Bereich.

Um 12:08 Uhr gibt der SDAX im XETRA-Handel um 1,08 Prozent auf 18 020,47 Punkte nach. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90,431 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,585 Prozent tiefer bei 18 111,09 Punkten in den Handel, nach 18 217,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 851,49 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 111,09 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, betrug der SDAX-Kurs 18 194,70 Punkte. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 03.08.2026, einen Stand von 18 524,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, betrug der SDAX-Kurs 16 543,43 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,83 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 19 325,96 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Basler (+ 4,64 Prozent auf 23,70 EUR), SFC Energy (+ 3,60 Prozent auf 18,40 EUR), SMA Solar (+ 3,60 Prozent auf 50,60 EUR), Drägerwerk (+ 2,35 Prozent auf 104,60 EUR) und Medios (+ 2,35 Prozent auf 11,34 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil TeamViewer (-26,07 Prozent auf 5,35 EUR), init innovation in traffic systems SE (-6,69 Prozent auf 30,70 EUR), ATOSS Software (-5,44 Prozent auf 88,60 EUR), GFT SE (-4,57 Prozent auf 27,15 EUR) und OHB SE (-2,76 Prozent auf 211,00 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Im SDAX weist die TeamViewer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 399 494 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 5,097 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,36 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,67 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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1&1 AG 24,20 0,62% 1&1 AG
ATOSS Software AG 90,50 -2,37% ATOSS Software AG
Basler AG 23,80 5,08% Basler AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 104,00 2,36% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
GFT SE 27,05 -3,74% GFT SE
HAMBORNER REIT 4,02 0,63% HAMBORNER REIT
init innovation in traffic systems SE 31,05 -6,05% init innovation in traffic systems SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 66,30 -0,15% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Medios AG 11,24 2,00% Medios AG
Mutares 26,85 -1,29% Mutares
OHB SE 211,50 -2,76% OHB SE
SFC Energy AG 18,54 3,81% SFC Energy AG
SMA Solar AG 51,45 6,70% SMA Solar AG
TeamViewer 5,22 -26,60% TeamViewer

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SDAX 18 033,22 -1,01%

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