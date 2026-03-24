Schwacher Wochentag in Frankfurt: So performt der DAX am Mittag

Der DAX kommt derzeit nicht vom Fleck.

Der DAX fällt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,17 Prozent auf 22 614,48 Punkte zurück. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,915 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,103 Prozent auf 22 677,09 Punkte an der Kurstafel, nach 22 653,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 22 406,63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 22 730,83 Punkten verzeichnete.

DAX seit Jahresbeginn

Der DAX lag vor einem Monat, am 24.02.2026, bei 24 986,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der DAX auf 24 340,06 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, stand der DAX bei 22 852,66 Punkten.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,84 Prozent nach. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Brenntag SE (+ 4,29 Prozent auf 53,48 EUR), BASF (+ 2,58 Prozent auf 48,10 EUR), Zalando (+ 2,36 Prozent auf 21,72 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,84 Prozent auf 38,16 EUR) und Beiersdorf (+ 1,82 Prozent auf 73,90 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen SAP SE (-2,69 Prozent auf 149,72 EUR), Bayer (-2,53 Prozent auf 37,49 EUR), Airbus SE (-1,63 Prozent auf 163,70 EUR), Infineon (-1,58 Prozent auf 37,88 EUR) und Rheinmetall (-0,88 Prozent auf 1 470,00 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX sticht die SAP SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 604 252 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 179,640 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,97 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,09 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at