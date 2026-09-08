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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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LUS-DAX-Entwicklung 08.09.2026 12:26:59

Schwacher Wochentag in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell

Schwacher Wochentag in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell

Der LUS-DAX bewegt sich am Mittag im Minus.

Am Dienstag bewegt sich der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,21 Prozent schwächer bei 25 950,00 Punkten.

Bei 25 992,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 799,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, stand der LUS-DAX bei 26 364,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 569,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 804,00 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,63 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Zählern.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Fresenius SE (+ 4,69 Prozent auf 45,33 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,32 Prozent auf 82,90 EUR), BMW (+ 2,07 Prozent auf 64,14 EUR), Beiersdorf (+ 1,98 Prozent auf 77,10 EUR) und BASF (+ 1,55 Prozent auf 53,85 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Infineon (-3,57 Prozent auf 58,62 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,22 Prozent auf 501,60 EUR), Hannover Rück (-1,66 Prozent auf 249,40 EUR), Heidelberg Materials (-1,30 Prozent auf 162,90 EUR) und Allianz (-0,96 Prozent auf 443,10 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 124 418 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 214,312 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Im LUS-DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

Allianz 444,10 -0,78% Allianz
BASF 53,50 1,12% BASF
Beiersdorf AG 76,32 1,11% Beiersdorf AG
BMW AG 63,74 1,53% BMW AG
Fresenius SE & Co. KGaA 44,61 4,20% Fresenius SE & Co. KGaA
Hannover Rück 247,80 -2,82% Hannover Rück
Heidelberg Materials 161,55 -2,18% Heidelberg Materials
Henkel KGaA Vz. 75,76 -0,45% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 58,42 -4,07% Infineon AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 501,80 -2,30% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
SAP SE 180,64 -0,90% SAP SE
Volkswagen (VW) AG Vz. 82,74 2,43% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 18,75 0,08% Vonovia SE

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