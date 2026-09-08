BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|LUS-DAX-Entwicklung
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08.09.2026 12:26:59
Schwacher Wochentag in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell
Am Dienstag bewegt sich der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,21 Prozent schwächer bei 25 950,00 Punkten.
Bei 25 992,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 799,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
LUS-DAX-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, stand der LUS-DAX bei 26 364,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 569,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 804,00 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,63 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Zählern.
LUS-DAX-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Fresenius SE (+ 4,69 Prozent auf 45,33 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,32 Prozent auf 82,90 EUR), BMW (+ 2,07 Prozent auf 64,14 EUR), Beiersdorf (+ 1,98 Prozent auf 77,10 EUR) und BASF (+ 1,55 Prozent auf 53,85 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Infineon (-3,57 Prozent auf 58,62 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,22 Prozent auf 501,60 EUR), Hannover Rück (-1,66 Prozent auf 249,40 EUR), Heidelberg Materials (-1,30 Prozent auf 162,90 EUR) und Allianz (-0,96 Prozent auf 443,10 EUR).
Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX
Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 124 418 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 214,312 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick
Im LUS-DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Bernstein Research
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|BMW Halten
|DZ BANK
|14.08.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|BMW Halten
|DZ BANK
|14.08.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BMW Hold
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Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|444,10
|-0,78%
|BASF
|53,50
|1,12%
|Beiersdorf AG
|76,32
|1,11%
|BMW AG
|63,74
|1,53%
|Fresenius SE & Co. KGaA
|44,61
|4,20%
|Hannover Rück
|247,80
|-2,82%
|Heidelberg Materials
|161,55
|-2,18%
|Henkel KGaA Vz.
|75,76
|-0,45%
|Infineon AG
|58,42
|-4,07%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|501,80
|-2,30%
|SAP SE
|180,64
|-0,90%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|82,74
|2,43%
|Vonovia SE
|18,75
|0,08%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 953,00
|-0,20%
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