15.01.2026 12:27:04
Schwacher Wochentag in Frankfurt: So performt der TecDAX am Donnerstagmittag
Um 12:10 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,50 Prozent schwächer bei 3 750,31 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 590,224 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,031 Prozent höher bei 3 770,25 Punkten, nach 3 769,08 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 742,89 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 776,94 Einheiten.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn gab der TecDAX bereits um 1,89 Prozent nach. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 15.12.2025, den Stand von 3 550,59 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, bei 3 658,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.01.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 544,07 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 3,48 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 612,08 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,07 Prozent auf 48,20 EUR), AIXTRON SE (+ 4,51 Prozent auf 19,80 EUR), Siltronic (+ 4,25 Prozent auf 56,40 EUR), JENOPTIK (+ 3,24 Prozent auf 21,66 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,72 Prozent auf 106,60 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil ATOSS Software (-4,32 Prozent auf 106,20 EUR), United Internet (-2,88 Prozent auf 28,28 EUR), HENSOLDT (-2,65 Prozent auf 88,30 EUR), TeamViewer (-2,57 Prozent auf 5,87 EUR) und Ottobock (-2,41 Prozent auf 66,90 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 705 787 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 243,032 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus
Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,62 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
