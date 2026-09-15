Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX fällt zum Start des Dienstagshandels zurück

Das macht der TecDAX am Morgen.

Der TecDAX verliert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr 0,25 Prozent auf 3 950,83 Punkte. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 555,736 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,075 Prozent leichter bei 3 957,76 Punkten in den Handel, nach 3 960,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 950,83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 963,93 Punkten verzeichnete.

TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 4 105,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 998,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 580,55 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,01 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Punkte.

TecDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Drägerwerk (+ 1,60 Prozent auf 114,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,01 Prozent auf 65,30 EUR), Ottobock (+ 0,90 Prozent auf 55,80 EUR), ATOSS Software (+ 0,55 Prozent auf 91,20 EUR) und freenet (+ 0,40 Prozent auf 25,12 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Nemetschek SE (-1,67 Prozent auf 59,00 EUR), Infineon (-1,15 Prozent auf 53,42 EUR), SMA Solar (-1,13 Prozent auf 57,00 EUR), JENOPTIK (-1,11 Prozent auf 37,34 EUR) und AIXTRON SE (-1,08 Prozent auf 32,96 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 168 779 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 204,593 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,15 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at