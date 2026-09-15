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XETRA-Handel im Blick 15.09.2026 09:29:37

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX fällt zum Start des Dienstagshandels zurück

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX fällt zum Start des Dienstagshandels zurück

Das macht der TecDAX am Morgen.

Der TecDAX verliert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr 0,25 Prozent auf 3 950,83 Punkte. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 555,736 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,075 Prozent leichter bei 3 957,76 Punkten in den Handel, nach 3 960,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 950,83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 963,93 Punkten verzeichnete.

TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 4 105,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 998,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 580,55 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,01 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Punkte.

TecDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Drägerwerk (+ 1,60 Prozent auf 114,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,01 Prozent auf 65,30 EUR), Ottobock (+ 0,90 Prozent auf 55,80 EUR), ATOSS Software (+ 0,55 Prozent auf 91,20 EUR) und freenet (+ 0,40 Prozent auf 25,12 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Nemetschek SE (-1,67 Prozent auf 59,00 EUR), Infineon (-1,15 Prozent auf 53,42 EUR), SMA Solar (-1,13 Prozent auf 57,00 EUR), JENOPTIK (-1,11 Prozent auf 37,34 EUR) und AIXTRON SE (-1,08 Prozent auf 32,96 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 168 779 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 204,593 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,15 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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AIXTRON SE 32,94 -1,64% AIXTRON SE
ATOSS Software AG 89,40 -1,54% ATOSS Software AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 112,60 -0,35% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
freenet AG 25,10 -0,08% freenet AG
Infineon AG 53,81 -0,48% Infineon AG
JENOPTIK AG 37,46 -1,42% JENOPTIK AG
Nemetschek SE 59,05 -2,48% Nemetschek SE
Ottobock 55,10 -0,36% Ottobock
SAP SE 184,08 -2,26% SAP SE
SMA Solar AG 56,65 -2,07% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 64,65 -1,22% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,47 -2,04% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,56 -0,84% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 932,84 -0,70%

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