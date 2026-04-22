Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|TecDAX-Entwicklung
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22.04.2026 12:27:24
Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX gibt am Mittwochmittag nach
Am Mittwoch bewegt sich der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,41 Prozent leichter bei 3 685,15 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 523,356 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,341 Prozent höher bei 3 712,86 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 700,23 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 3 715,13 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 679,03 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX
Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 1,19 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, einen Stand von 3 420,18 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 704,99 Punkte. Vor einem Jahr, am 22.04.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 423,66 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,68 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Punkten.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 3,53 Prozent auf 71,90 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,24 Prozent auf 173,60 EUR), Infineon (+ 2,19 Prozent auf 48,78 EUR), EVOTEC SE (+ 1,68 Prozent auf 5,75 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,68 Prozent auf 45,99 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Deutsche Telekom (-3,79 Prozent auf 27,70 EUR), Sartorius vz (-1,89 Prozent auf 239,20 EUR), Bechtle (-1,67 Prozent auf 30,54 EUR), Nordex (-1,33 Prozent auf 44,38 EUR) und SMA Solar (-1,28 Prozent auf 47,82 EUR).
Die meistgehandelten TecDAX-Aktien
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 4 555 242 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 175,367 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,89 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,46 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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