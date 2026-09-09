AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Kursentwicklung im Fokus
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09.09.2026 09:28:54
Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX gibt zum Start des Mittwochshandels nach
Am Mittwoch verbucht der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,10 Prozent auf 4 032,24 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 566,378 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,092 Prozent auf 4 032,68 Punkte an der Kurstafel, nach 4 036,38 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 029,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 040,28 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 0,115 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 4 068,78 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 09.06.2026, den Wert von 4 005,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 626,79 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 11,26 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
TecDAX-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 2,15 Prozent auf 185,60 EUR), Nemetschek SE (+ 0,73 Prozent auf 62,05 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,25 Prozent auf 31,70 EUR), TeamViewer (+ 0,16 Prozent auf 6,44 EUR) und ATOSS Software (+ 0,11 Prozent auf 93,00 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen HENSOLDT (-2,38 Prozent auf 79,56 EUR), AIXTRON SE (-1,38 Prozent auf 37,82 EUR), Siltronic (-1,27 Prozent auf 77,85 EUR), Sartorius vz (-1,26 Prozent auf 235,10 EUR) und QIAGEN (-1,18 Prozent auf 36,04 EUR).
TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 248 071 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 210,988 Mrd. Euro den größten Anteil.
TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,35 erwartet. Mit 8,27 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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