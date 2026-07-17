Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein

So bewegt sich der TecDAX am fünften Tag der Woche.

Am Freitag bewegt sich der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,41 Prozent schwächer bei 3 766,94 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 509,162 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,204 Prozent auf 3 790,01 Punkte an der Kurstafel, nach 3 782,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 750,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 790,85 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 1,72 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2026, stand der TecDAX noch bei 3 948,38 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 17.04.2026, den Stand von 3 765,52 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 17.07.2025, einen Wert von 3 957,83 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,94 Prozent zu. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern registriert.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 8,68 Prozent auf 63,25 EUR), EVOTEC SE (+ 3,12 Prozent auf 3,57 EUR), HENSOLDT (+ 3,06 Prozent auf 75,52 EUR), Deutsche Telekom (+ 3,00 Prozent auf 27,48 EUR) und Drägerwerk (+ 1,93 Prozent auf 89,70 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen PVA TePla (-9,62 Prozent auf 34,78 EUR), AIXTRON SE (-7,89 Prozent auf 36,89 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,76 Prozent auf 76,65 EUR), Siltronic (-6,52 Prozent auf 83,15 EUR) und Infineon (-5,76 Prozent auf 60,98 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 3 558 545 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 159,932 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,77 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at