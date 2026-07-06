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Index im Blick 06.07.2026 15:58:37

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX legt am Montagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX legt am Montagnachmittag den Rückwärtsgang ein

So bewegt sich der TecDAX am ersten Tag der Woche.

Am Montag bewegt sich der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,46 Prozent schwächer bei 3 881,77 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 519,982 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,010 Prozent auf 3 899,23 Punkte an der Kurstafel, nach 3 899,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 878,62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 913,69 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4 074,14 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 467,91 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, bei 3 872,41 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,10 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 4,34 Prozent auf 78,86 EUR), Bechtle (+ 2,78 Prozent auf 32,50 EUR), Nemetschek SE (+ 2,07 Prozent auf 56,60 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,15 Prozent auf 25,43 EUR) und TeamViewer (+ 0,86 Prozent auf 5,25 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Nordex (-4,66 Prozent auf 43,40 EUR), SMA Solar (-4,49 Prozent auf 57,45 EUR), PVA TePla (-4,36 Prozent auf 39,92 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,26 Prozent auf 86,60 EUR) und JENOPTIK (-2,20 Prozent auf 43,58 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 2 295 947 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 163,037 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,56 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Deutsche Telekom AG 25,51 1,39% Deutsche Telekom AG
freenet AG 23,22 -0,26% freenet AG
HENSOLDT 80,16 6,57% HENSOLDT
JENOPTIK AG 43,54 -1,98% JENOPTIK AG
Nemetschek SE 58,00 5,17% Nemetschek SE
Nordex AG 43,64 -4,92% Nordex AG
PVA TePla AG 40,04 -3,61% PVA TePla AG
SAP SE 140,04 0,52% SAP SE
SMA Solar AG 58,30 -2,02% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 87,55 -0,96% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 5,34 2,50% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,62 -0,91% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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TecDAX 3 909,97 0,27%

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