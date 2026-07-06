JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|Index im Blick
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06.07.2026 15:58:37
Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX legt am Montagnachmittag den Rückwärtsgang ein
Am Montag bewegt sich der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,46 Prozent schwächer bei 3 881,77 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 519,982 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,010 Prozent auf 3 899,23 Punkte an der Kurstafel, nach 3 899,62 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 878,62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 913,69 Punkten.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4 074,14 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 467,91 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, bei 3 872,41 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,10 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 4,34 Prozent auf 78,86 EUR), Bechtle (+ 2,78 Prozent auf 32,50 EUR), Nemetschek SE (+ 2,07 Prozent auf 56,60 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,15 Prozent auf 25,43 EUR) und TeamViewer (+ 0,86 Prozent auf 5,25 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Nordex (-4,66 Prozent auf 43,40 EUR), SMA Solar (-4,49 Prozent auf 57,45 EUR), PVA TePla (-4,36 Prozent auf 39,92 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,26 Prozent auf 86,60 EUR) und JENOPTIK (-2,20 Prozent auf 43,58 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im TecDAX
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 2 295 947 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 163,037 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel
Die TeamViewer-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,56 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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