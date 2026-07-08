Nemetschek Aktie

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WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

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TecDAX im Blick 08.07.2026 09:28:36

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

Der TecDAX bewegt sich am Mittwoch nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Mittwoch verbucht der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 1,08 Prozent auf 3 791,55 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 522,141 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,446 Prozent tiefer bei 3 815,74 Punkten, nach 3 832,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 789,08 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 817,03 Zählern.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der TecDAX bereits um 2,76 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.06.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 4 067,45 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 08.04.2026, bei 3 595,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 941,65 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 4,61 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,55 Prozent auf 29,76 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,47 Prozent auf 29,00 EUR), SMA Solar (+ 1,89 Prozent auf 53,85 EUR), Nordex (+ 0,77 Prozent auf 41,72 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 0,37 Prozent auf 161,00 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Nemetschek SE (-2,91 Prozent auf 56,75 EUR), SAP SE (-1,95 Prozent auf 141,10 EUR), QIAGEN (-1,74 Prozent auf 33,53 EUR), AIXTRON SE (-1,66 Prozent auf 43,22 EUR) und Sartorius vz (-1,51 Prozent auf 228,70 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 369 687 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 163,528 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,47 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
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Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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06.07.26 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
02.07.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.06.26 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.06.26 Nemetschek Sell UBS AG
25.06.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 43,03 -2,87% AIXTRON SE
Carl Zeiss Meditec AG 29,32 3,46% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 25,49 -1,05% Deutsche Telekom AG
Elmos Semiconductor 159,80 0,00% Elmos Semiconductor
freenet AG 23,38 -1,27% freenet AG
Nemetschek SE 56,15 -3,36% Nemetschek SE
Nordex AG 41,14 -1,34% Nordex AG
QIAGEN N.V. 33,04 -3,15% QIAGEN N.V.
SAP SE 137,94 -3,43% SAP SE
Sartorius AG Vz. 221,00 -4,82% Sartorius AG Vz.
SMA Solar AG 54,05 2,37% SMA Solar AG
TeamViewer 5,21 -1,23% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 29,80 1,15% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 745,94 -2,27%

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