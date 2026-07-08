Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|TecDAX im Blick
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08.07.2026 09:28:36
Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein
Am Mittwoch verbucht der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 1,08 Prozent auf 3 791,55 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 522,141 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,446 Prozent tiefer bei 3 815,74 Punkten, nach 3 832,85 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 789,08 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 817,03 Zählern.
TecDAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche sank der TecDAX bereits um 2,76 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.06.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 4 067,45 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 08.04.2026, bei 3 595,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 941,65 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 4,61 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,55 Prozent auf 29,76 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,47 Prozent auf 29,00 EUR), SMA Solar (+ 1,89 Prozent auf 53,85 EUR), Nordex (+ 0,77 Prozent auf 41,72 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 0,37 Prozent auf 161,00 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Nemetschek SE (-2,91 Prozent auf 56,75 EUR), SAP SE (-1,95 Prozent auf 141,10 EUR), QIAGEN (-1,74 Prozent auf 33,53 EUR), AIXTRON SE (-1,66 Prozent auf 43,22 EUR) und Sartorius vz (-1,51 Prozent auf 228,70 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 369 687 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 163,528 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick
Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,47 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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|06.07.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|02.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.06.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|25.06.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.07.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|02.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.06.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|25.06.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.07.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|02.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.06.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|04.12.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|20.03.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|43,03
|-2,87%
|Carl Zeiss Meditec AG
|29,32
|3,46%
|Deutsche Telekom AG
|25,49
|-1,05%
|Elmos Semiconductor
|159,80
|0,00%
|freenet AG
|23,38
|-1,27%
|Nemetschek SE
|56,15
|-3,36%
|Nordex AG
|41,14
|-1,34%
|QIAGEN N.V.
|33,04
|-3,15%
|SAP SE
|137,94
|-3,43%
|Sartorius AG Vz.
|221,00
|-4,82%
|SMA Solar AG
|54,05
|2,37%
|TeamViewer
|5,21
|-1,23%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|29,80
|1,15%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 745,94
|-2,27%
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