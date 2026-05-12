Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX notiert mittags im Minus

Am Dienstag steht der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,62 Prozent im Minus bei 3 743,02 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 517,350 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 1,22 Prozent auf 3 720,35 Punkte an der Kurstafel, nach 3 766,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 755,95 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 711,41 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wies der TecDAX 3 531,61 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, wies der TecDAX 3 608,52 Punkte auf. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, bei 3 796,70 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,28 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 870,57 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit JENOPTIK (+ 11,40 Prozent auf 40,44 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 7,67 Prozent auf 27,52 EUR), IONOS (+ 6,20) Prozent auf 29,80 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,32 Prozent auf 88,30 EUR) und United Internet (+ 1,22 Prozent auf 26,56 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Elmos Semiconductor (-6,44 Prozent auf 180,20 EUR), TeamViewer (-3,91 Prozent auf 5,29 EUR), Nemetschek SE (-3,54 Prozent auf 59,90 EUR), Nagarro SE (-3,33 Prozent auf 42,40 EUR) und Sartorius vz (-2,76 Prozent auf 211,10 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 061 992 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 170,697 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,39 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at