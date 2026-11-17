Der TecDAX kann seine Vortagesgewinne am zweiten Tag der Woche nicht halten.

Um 09:11 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,71 Prozent tiefer bei 4 039,14 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 582,743 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,331 Prozent tiefer bei 4 054,56 Punkten in den Handel, nach 4 068,02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 054,56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 039,03 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Stand von 4 015,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4 093,24 Punkten auf. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 17.11.2025, den Wert von 3 476,71 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,45 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit United Internet (+ 0,16 Prozent auf 25,06 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,11 Prozent auf 27,03 EUR), Bechtle (+ 0,06 Prozent auf 32,34 EUR), QIAGEN (+ 0,02 Prozent auf 45,32 EUR) und freenet (+ 0,00 Prozent auf 24,50 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil OHB SE (-2,85 Prozent auf 170,20 EUR), Ottobock (-2,55 Prozent auf 38,25 EUR), Nordex (-2,23 Prozent auf 39,50 EUR), SMA Solar (-1,97 Prozent auf 46,72 EUR) und HENSOLDT (-1,95 Prozent auf 79,48 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 334 669 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 240,984 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Unter den TecDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at