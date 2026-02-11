Elmos Semiconductor Aktie

TecDAX-Performance im Blick 11.02.2026 09:29:40

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter

Der TecDAX kann seine Vortagesgewinne am dritten Tag der Woche nicht halten.

Um 09:12 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,80 Prozent tiefer bei 3 621,96 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 543,837 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,435 Prozent tiefer bei 3 635,30 Punkten in den Handel, nach 3 651,20 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 637,95 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 621,56 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 0,404 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wies der TecDAX 3 820,24 Punkte auf. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 11.11.2025, den Wert von 3 515,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, lag der TecDAX noch bei 3 832,32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 0,064 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell ATOSS Software (+ 1,53 Prozent auf 92,70 EUR), Nordex (+ 0,93 Prozent auf 32,60 EUR), TeamViewer (+ 0,90 Prozent auf 5,58 EUR), SMA Solar (+ 0,82 Prozent auf 34,38 EUR) und freenet (+ 0,43 Prozent auf 32,46 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,04 Prozent auf 46,64 EUR), Ottobock (-2,98 Prozent auf 57,00 EUR), HENSOLDT (-2,79 Prozent auf 78,50 EUR), Nemetschek SE (-2,17 Prozent auf 70,00 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,92 Prozent auf 122,60 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 290 488 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 199,162 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Mit 6,66 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

