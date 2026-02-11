Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|TecDAX-Performance im Blick
|
11.02.2026 09:29:40
Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter
Um 09:12 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,80 Prozent tiefer bei 3 621,96 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 543,837 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,435 Prozent tiefer bei 3 635,30 Punkten in den Handel, nach 3 651,20 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 637,95 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 621,56 Punkten.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 0,404 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wies der TecDAX 3 820,24 Punkte auf. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 11.11.2025, den Wert von 3 515,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, lag der TecDAX noch bei 3 832,32 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 0,064 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Tops und Flops im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell ATOSS Software (+ 1,53 Prozent auf 92,70 EUR), Nordex (+ 0,93 Prozent auf 32,60 EUR), TeamViewer (+ 0,90 Prozent auf 5,58 EUR), SMA Solar (+ 0,82 Prozent auf 34,38 EUR) und freenet (+ 0,43 Prozent auf 32,46 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,04 Prozent auf 46,64 EUR), Ottobock (-2,98 Prozent auf 57,00 EUR), HENSOLDT (-2,79 Prozent auf 78,50 EUR), Nemetschek SE (-2,17 Prozent auf 70,00 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,92 Prozent auf 122,60 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 290 488 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 199,162 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus
Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Mit 6,66 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SAP SE
|
17:58
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
17:58
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
15:59
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Europa: So steht der STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:59
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 in Rot (finanzen.at)
|
13:44
|EQS-PVR: SAP SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
13:44
|EQS-PVR: SAP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
12:27
|Optimismus in Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittag (finanzen.at)