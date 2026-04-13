freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|Index-Performance im Blick
|
13.04.2026 12:27:01
Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX sackt am Montagmittag ab
Um 12:10 Uhr fällt der TecDAX im XETRA-Handel um 1,38 Prozent auf 3 483,01 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 504,538 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,959 Prozent tiefer bei 3 497,75 Punkten in den Montagshandel, nach 3 531,61 Punkten am Vortag.
Bei 3 501,34 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 474,46 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
TecDAX-Performance seit Jahresbeginn
Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 13.03.2026, den Wert von 3 574,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.01.2026, wurde der TecDAX auf 3 827,50 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, wurde der TecDAX auf 3 297,43 Punkte taxiert.
Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,90 Prozent zurück. Bei 3 858,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Punkte.
TecDAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 1,25 Prozent auf 77,68 EUR), CANCOM SE (+ 1,02 Prozent auf 24,80 EUR), JENOPTIK (-0,26 Prozent auf 30,74 EUR), Eckert Ziegler (-0,27 Prozent auf 14,58 EUR) und SAP SE (-0,30 Prozent auf 138,96 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Nemetschek SE (-6,20 Prozent auf 57,50 EUR), United Internet (-3,50 Prozent auf 27,00 EUR), Deutsche Telekom (-2,81 Prozent auf 30,12 EUR), AIXTRON SE (-2,41 Prozent auf 37,25 EUR) und SMA Solar (-2,30 Prozent auf 45,96 EUR).
Die teuersten Konzerne im TecDAX
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 801 847 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 162,734 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf
Die TeamViewer-Aktie hat mit 4,09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu United Internet AG
|
13.04.26
|Handel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
13.04.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX mittags im Minus (finanzen.at)
|
13.04.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX sackt am Montagmittag ab (finanzen.at)
|
13.04.26
|EQS-PVR: United Internet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
13.04.26
|EQS-PVR: United Internet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
13.04.26
|TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Internet-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
09.04.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX verliert (finanzen.at)
|
08.04.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX beendet die Mittwochssitzung weit im Plus (finanzen.at)
Analysen zu United Internet AG
|07.04.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.03.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|25.03.26
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.03.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|07.04.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.03.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|25.03.26
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.03.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|25.03.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|25.03.26
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.03.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|19.03.26
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|26.11.25
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|39,76
|-0,05%
|ATOSS Software AG
|78,10
|1,03%
|CANCOM SE
|25,55
|0,39%
|Deutsche Telekom AG
|28,56
|0,07%
|Eckert & Ziegler
|15,78
|0,70%
|freenet AG
|27,46
|0,22%
|HENSOLDT
|80,14
|-0,12%
|JENOPTIK AG
|31,56
|-0,38%
|Nemetschek SE
|59,60
|0,08%
|SAP SE
|148,16
|0,83%
|SMA Solar AG
|52,10
|0,39%
|TeamViewer
|4,62
|0,26%
|United Internet AG
|28,10
|0,29%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 602,66
|1,53%