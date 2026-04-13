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Index-Performance im Blick 13.04.2026 12:27:01

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX sackt am Montagmittag ab

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX sackt am Montagmittag ab

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.

Um 12:10 Uhr fällt der TecDAX im XETRA-Handel um 1,38 Prozent auf 3 483,01 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 504,538 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,959 Prozent tiefer bei 3 497,75 Punkten in den Montagshandel, nach 3 531,61 Punkten am Vortag.

Bei 3 501,34 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 474,46 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 13.03.2026, den Wert von 3 574,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.01.2026, wurde der TecDAX auf 3 827,50 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, wurde der TecDAX auf 3 297,43 Punkte taxiert.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,90 Prozent zurück. Bei 3 858,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Punkte.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 1,25 Prozent auf 77,68 EUR), CANCOM SE (+ 1,02 Prozent auf 24,80 EUR), JENOPTIK (-0,26 Prozent auf 30,74 EUR), Eckert Ziegler (-0,27 Prozent auf 14,58 EUR) und SAP SE (-0,30 Prozent auf 138,96 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Nemetschek SE (-6,20 Prozent auf 57,50 EUR), United Internet (-3,50 Prozent auf 27,00 EUR), Deutsche Telekom (-2,81 Prozent auf 30,12 EUR), AIXTRON SE (-2,41 Prozent auf 37,25 EUR) und SMA Solar (-2,30 Prozent auf 45,96 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 801 847 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 162,734 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Die TeamViewer-Aktie hat mit 4,09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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