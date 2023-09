Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab

Am Donnerstag schloss der TecDAX den Handel nahezu unverändert (minus 1,90 Prozent) bei 3 008,29 Punkten ab. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 434,935 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,644 Prozent auf 3 046,94 Punkte an der Kurstafel, nach 3 066,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 008,02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 050,98 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der TecDAX bereits um 3,05 Prozent zurück. Der TecDAX lag vor einem Monat, am 21.08.2023, bei 3 053,66 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 21.06.2023, bei 3 150,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.09.2022, wies der TecDAX einen Wert von 2 805,43 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2023 bereits um 3,50 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 350,46 Punkte. Bei 2 897,14 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Siemens Healthineers (-0,20 Prozent auf 45,74 EUR), Infineon (-0,25 Prozent auf 31,45 EUR), freenet (-0,53 Prozent auf 22,66 EUR), PNE (-0,61 Prozent auf 13,10 EUR) und Bechtle (-0,65 Prozent auf 44,42 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil EVOTEC SE (-10,62 Prozent auf 19,27 EUR), MorphoSys (-5,12 Prozent auf 28,52 EUR), Nordex (-4,47 Prozent auf 11,44 EUR), Sartorius vz (-4,17 Prozent auf 319,10 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-3,38 Prozent auf 80,14 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5 505 191 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 147,172 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie mit 9,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,40 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at