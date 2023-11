Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX sackt zum Start ab

Am Freitag geht es im TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 1,05 Prozent auf 2 991,48 Punkte nach unten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 445,936 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,477 Prozent tiefer bei 3 008,83 Punkten in den Handel, nach 3 023,25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 2 989,82 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 010,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 1,10 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 10.10.2023, den Wert von 3 043,73 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 10.08.2023, den Wert von 3 157,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2022, wurde der TecDAX auf 3 068,01 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 2,92 Prozent. Bei 3 350,46 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 788,38 Zählern.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 1,74 Prozent auf 55,50 EUR), freenet (+ 0,72 Prozent auf 25,24 EUR), PNE (+ 0,16 Prozent auf 12,56 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,09 Prozent auf 21,54 EUR) und Telefonica Deutschland (+ 0,04 Prozent auf 2,35 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil ADTRAN (-5,11 Prozent auf 5,01 USD), Bechtle (-4,25 Prozent auf 43,52 EUR), Energiekontor (-3,96 Prozent auf 65,40 EUR), MorphoSys (-3,05 Prozent auf 30,20 EUR) und EVOTEC SE (-2,52 Prozent auf 17,79 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Telefonica Deutschland-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 929 175 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 155,781 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Die SMA Solar-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die Telefonica Deutschland-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

