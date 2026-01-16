Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX sackt zum Start des Freitagshandels ab

Am Freitag tendiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,07 Prozent leichter bei 3 769,20 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 579,496 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,154 Prozent auf 3 777,59 Punkte an der Kurstafel, nach 3 771,79 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 766,39 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 3 778,58 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der TecDAX bereits um 1,40 Prozent. Vor einem Monat, am 16.12.2025, wies der TecDAX 3 534,52 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 16.10.2025, stand der TecDAX noch bei 3 701,60 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 16.01.2025, einen Stand von 3 549,74 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 4,00 Prozent zu. Bei 3 858,70 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 612,08 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Drägerwerk (+ 1,99 Prozent auf 81,90 EUR), TeamViewer (+ 1,03 Prozent auf 5,90 EUR), Sartorius vz (+ 0,65 Prozent auf 261,40 EUR), 1&1 (+ 0,58 Prozent auf 25,95 EUR) und Infineon (+ 0,48 Prozent auf 41,81 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,87 Prozent auf 49,36 EUR), ATOSS Software (-1,52 Prozent auf 103,40 EUR), SMA Solar (-1,51 Prozent auf 32,72 EUR), SAP SE (-1,09 Prozent auf 203,35 EUR) und JENOPTIK (-0,99 Prozent auf 22,00 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 264 961 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 234,663 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,41 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at