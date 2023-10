Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX schwächelt mittags

Der TecDAX sinkt am Mittag.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:11 Uhr um 1,34 Prozent schwächer bei 2 856,30 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 424,720 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,474 Prozent auf 2 881,44 Punkte an der Kurstafel, nach 2 895,17 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 2 844,89 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 2 882,21 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 3,02 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.09.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 066,70 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 210,81 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 20.10.2022, mit 2 755,23 Punkten bewertet.

Der Index gab seit Jahresanfang 2023 bereits um 1,73 Prozent nach. Bei 3 350,46 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 2 844,89 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Siltronic (+ 0,56 Prozent auf 81,25 EUR), ADTRAN (+ 0,28 Prozent auf 7,06 USD), CANCOM SE (+ 0,25 Prozent auf 24,46 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,11 Prozent auf 46,08 EUR) und Kontron (-0,21 Prozent auf 18,68 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen SMA Solar (-15,63 Prozent auf 55,35 EUR), Sartorius vz (-3,88 Prozent auf 247,50 EUR), EVOTEC SE (-2,53 Prozent auf 16,93 EUR), SAP SE (-2,36 Prozent auf 124,28 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,01 Prozent auf 35,09 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 790 445 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 141,697 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Die United Internet-Aktie verzeichnet mit 10,04 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,74 Prozent bei der Telefonica Deutschland-Aktie an.

Redaktion finanzen.at