Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,76 Prozent leichter bei 3 967,93 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 539,421 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,084 Prozent auf 4 001,59 Punkte an der Kurstafel, nach 3 998,22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4 028,98 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 963,76 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 3 795,76 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 16.03.2026, den Wert von 3 558,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, notierte der TecDAX bei 3 849,06 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,48 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 5,47 Prozent auf 51,85 EUR), QIAGEN (+ 1,27 Prozent auf 32,17 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,97 Prozent auf 35,30 EUR), Bechtle (+ 0,77 Prozent auf 31,48 EUR) und Sartorius vz (+ 0,74 Prozent auf 230,70 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil AIXTRON SE (-4,49 Prozent auf 56,22 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,22 Prozent auf 97,70 EUR), 1&1 (-3,80 Prozent auf 22,80 EUR), Siltronic (-3,79 Prozent auf 94,00 EUR) und EVOTEC SE (-3,77 Prozent auf 4,70 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 080 478 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 163,761 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

TecDAX-Fundamentaldaten

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,81 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at