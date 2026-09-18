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TecDAX im Fokus 18.09.2026 15:58:50

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht am Freitagnachmittag Abschläge

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht am Freitagnachmittag Abschläge

Der TecDAX gibt am fünften Tag der Woche nach.

Um 15:42 Uhr gibt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,77 Prozent auf 3 965,58 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 562,828 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,355 Prozent fester bei 4 010,52 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 996,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 965,41 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 010,94 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0,432 Prozent abwärts. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 18.08.2026, einen Stand von 4 051,96 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wurde der TecDAX auf 3 947,43 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 655,31 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 9,42 Prozent aufwärts. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern erreicht.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Siltronic (+ 9,48 Prozent auf 76,25 EUR), EVOTEC SE (+ 4,44 Prozent auf 3,01 EUR), ATOSS Software (+ 3,17 Prozent auf 94,30 EUR), Infineon (+ 3,05 Prozent auf 56,06 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,81 Prozent auf 35,12 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Deutsche Telekom (-4,31 Prozent auf 27,08 EUR), freenet (-3,27 Prozent auf 24,28 EUR), SAP SE (-2,34 Prozent auf 183,60 EUR), United Internet (-2,24 Prozent auf 27,10 EUR) und IONOS (-1,69 Prozent auf 33,66 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 9 315 339 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 215,328 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

2026 verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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