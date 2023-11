Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Dienstagmittag schwächer

Am Dienstag ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,43 Prozent tiefer bei 3 120,41 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 461,713 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,081 Prozent auf 3 136,50 Punkte an der Kurstafel, nach 3 133,97 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 145,35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 118,15 Einheiten.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, den Stand von 2 843,38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2023, notierte der TecDAX bei 3 053,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.11.2022, wies der TecDAX einen Wert von 3 090,43 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 7,36 Prozent. Bei 3 350,46 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 788,38 Zählern.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 2,29 Prozent auf 31,28 EUR), SMA Solar (+ 2,17 Prozent auf 56,40 EUR), ADTRAN (+ 1,26) Prozent auf 5,62 USD), Nemetschek SE (+ 1,17 Prozent auf 81,04 EUR) und PNE (+ 0,83 Prozent auf 12,14 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen MorphoSys (-26,35 Prozent auf 15,79 EUR), TeamViewer (-10,46 Prozent auf 13,40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,41 Prozent auf 32,30 EUR), Energiekontor (-2,72 Prozent auf 67,90 EUR) und Bechtle (-2,42 Prozent auf 46,79 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im TecDAX weist die MorphoSys-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 933 718 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 160,506 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Im TecDAX hat die SMA Solar-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at