Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer

Am Donnerstag fällt der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 1,22 Prozent auf 3 999,26 Punkte. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 570,751 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,621 Prozent leichter bei 4 023,39 Punkten in den Handel, nach 4 048,53 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 3 982,35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 023,54 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 2,25 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 08.09.2026, den Stand von 4 036,38 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 08.07.2026, mit 3 745,94 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 732,06 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,35 Prozent nach oben. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit ATOSS Software (+ 1,42 Prozent auf 85,80 EUR), IONOS (+ 0,98 Prozent auf 32,94 EUR), Bechtle (+ 0,81 Prozent auf 34,66 EUR), Eckert Ziegler (+ 0,66 Prozent auf 12,28 EUR) und SAP SE (+ 0,61 Prozent auf 188,76 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen AIXTRON SE (-4,78 Prozent auf 36,23 EUR), Siltronic (-4,65 Prozent auf 80,05 EUR), Sartorius vz (-4,35 Prozent auf 248,70 EUR), QIAGEN (-3,57 Prozent auf 39,35 EUR) und Elmos Semiconductor (-3,35 Prozent auf 150,20 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 561 673 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 217,682 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at