Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich mittags leichter

Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,05 Prozent auf 4 039,80 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 575,909 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,050 Prozent höher bei 4 084,71 Punkten, nach 4 082,68 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 4 032,31 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 088,24 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 827,49 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, wurde der TecDAX mit 4 180,56 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 739,20 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,46 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Drägerwerk (+ 3,20 Prozent auf 116,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,93 Prozent auf 32,76 EUR), Kontron (+ 1,37 Prozent auf 22,20 EUR), QIAGEN (+ 0,91 Prozent auf 37,58 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,77 Prozent auf 31,36 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil HENSOLDT (-2,96 Prozent auf 83,16 EUR), Siltronic (-2,85 Prozent auf 76,75 EUR), SAP SE (-2,37 Prozent auf 186,38 EUR), IONOS (-2,32 Prozent auf 34,46 EUR) und PVA TePla (-2,01 Prozent auf 30,28 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 077 415 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 220,822 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,37 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at