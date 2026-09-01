SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX aktuell 01.09.2026 12:26:55

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich mittags leichter

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich mittags leichter

Anleger in Frankfurt treten am Dienstagmittag den Rückzug an.

Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,05 Prozent auf 4 039,80 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 575,909 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,050 Prozent höher bei 4 084,71 Punkten, nach 4 082,68 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 4 032,31 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 088,24 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 827,49 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, wurde der TecDAX mit 4 180,56 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 739,20 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,46 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Drägerwerk (+ 3,20 Prozent auf 116,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,93 Prozent auf 32,76 EUR), Kontron (+ 1,37 Prozent auf 22,20 EUR), QIAGEN (+ 0,91 Prozent auf 37,58 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,77 Prozent auf 31,36 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil HENSOLDT (-2,96 Prozent auf 83,16 EUR), Siltronic (-2,85 Prozent auf 76,75 EUR), SAP SE (-2,37 Prozent auf 186,38 EUR), IONOS (-2,32 Prozent auf 34,46 EUR) und PVA TePla (-2,01 Prozent auf 30,28 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 077 415 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 220,822 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,37 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

mehr Nachrichten

Analysen zu SAP SE

mehr Analysen
26.08.26 SAP Neutral UBS AG
28.07.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.07.26 SAP Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Carl Zeiss Meditec AG 32,54 2,07% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 28,31 -0,21% Deutsche Telekom AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 114,40 2,33% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
freenet AG 24,30 0,16% freenet AG
HENSOLDT 82,78 -2,91% HENSOLDT
IONOS 34,16 -3,06% IONOS
Kontron 22,02 0,73% Kontron
PVA TePla AG 30,24 -2,77% PVA TePla AG
QIAGEN N.V. 37,14 -0,16% QIAGEN N.V.
SAP SE 182,90 -3,94% SAP SE
Siltronic AG 75,50 -4,55% Siltronic AG
TeamViewer 7,08 0,28% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 31,08 -0,32% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 024,85 -1,42%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:45 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot
03:04 August 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
31.08.26 August 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
31.08.26 NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus: Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal
30.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt knapp im Minus -- DAX gibt letztlich deutlich nach -- Asiens Börsen zum Handelsende in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Dienstag etwas schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erlitt kräftige Verluste. Die asiatischen Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen