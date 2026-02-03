Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels leichter

Zum Handelsende gab der TecDAX im XETRA-Handel um 1,00 Prozent auf 3 604,95 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 531,104 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,204 Prozent auf 3 648,95 Punkte an der Kurstafel, nach 3 641,51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 669,67 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 585,80 Punkten verzeichnete.

TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 624,29 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 03.11.2025, wies der TecDAX 3 630,48 Punkte auf. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 03.02.2025, bei 3 680,32 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0,534 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 571,81 Punkten.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 9,49 Prozent auf 6,46 EUR), Sartorius vz (+ 7,71 Prozent auf 252,90 EUR), 1&1 (+ 2,06 Prozent auf 27,25 EUR), HENSOLDT (+ 1,32 Prozent auf 80,45 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,05 Prozent auf 19,82 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Siltronic (-8,13 Prozent auf 47,82 EUR), ATOSS Software (-8,07 Prozent auf 90,00 EUR), Nemetschek SE (-6,24 Prozent auf 72,10 EUR), Nagarro SE (-5,83 Prozent auf 67,00 EUR) und SAP SE (-4,63 Prozent auf 167,00 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6 321 295 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 194,198 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,36 zu Buche schlagen. Mit 6,98 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

