Schwacher Wochentag in London: Das macht der FTSE 100 aktuell

Um 12:09 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,67 Prozent leichter bei 10 368,53 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,928 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent tiefer bei 10 438,62 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 10 438,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 440,55 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 362,73 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 0,030 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 07.04.2026, den Stand von 10 348,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, mit 10 369,75 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 07.05.2025, lag der FTSE 100 noch bei 8 559,33 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,19 Prozent. 10 934,94 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit JD Sports Fashion (+ 6,18 Prozent auf 0,72 GBP), Hiscox (+ 5,35 Prozent auf 16,33 GBP), Auto Trader Group (+ 3,64 Prozent auf 5,18 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 2,98 Prozent auf 150,20 USD) und Antofagasta (+ 2,58 Prozent auf 39,17 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Flutter Entertainment (-7,18 Prozent auf 71,49 GBP), RELX (-6,17 Prozent auf 24,63 GBP), Admiral Group (-5,32 Prozent auf 31,68 GBP), Centrica (-4,16 Prozent auf 2,01 GBP) und BAE Systems (-3,64 Prozent auf 20,14 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 14 953 031 Aktien gehandelt. Mit 254,532 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,82 Prozent bei der Legal General-Aktie an.

Redaktion finanzen.at