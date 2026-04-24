Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 am Mittag mit Abgaben

Am fünften Tag der Woche ziehen sich die Börsianer in London zurück.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,63 Prozent schwächer bei 10 391,03 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,994 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,006 Prozent stärker bei 10 457,68 Punkten in den Freitagshandel, nach 10 457,01 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 10 462,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 365,93 Punkten lag.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 2,60 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.03.2026, lag der FTSE 100 bei 9 965,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, einen Stand von 10 143,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 407,44 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4,42 Prozent. Bei 10 934,94 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell BAT (+ 3,19 Prozent auf 43,40 GBP), J Sainsbury (+ 1,68 Prozent auf 3,46 GBP), BT Group (+ 1,64 Prozent auf 2,24 GBP), Intertek (+ 1,61 Prozent auf 49,24 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,28 Prozent auf 33,36 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen JD Sports Fashion (-4,11 Prozent auf 0,69 GBP), ConvaTec (-3,57 Prozent auf 2,17 GBP), Antofagasta (-3,42 Prozent auf 37,00 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-3,28 Prozent auf 13,57 GBP) und Entain (-2,97 Prozent auf 5,74 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 24 163 243 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 265,873 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,99 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,76 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at