Der FTSE 100 fiel im LSE-Handel schlussendlich um 1,76 Prozent auf 10 689,87 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,314 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent leichter bei 10 881,53 Punkten in den Dienstagshandel, nach 10 881,55 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10 688,08 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 881,53 Punkten erreichte.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 881,90 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 17.08.2026, den Wert von 10 720,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 675,43 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 7,42 Prozent zu. Bei 10 989,45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell BT Group (+ 0,60 Prozent auf 2,18 GBP), Fresnillo (+ 0,55 Prozent auf 23,77 GBP), Endeavour Mining (+ 0,19 Prozent auf 37,02 GBP), easyJet (+ 0,00 Prozent auf 6,89 GBP) und DCC (-0,08 Prozent auf 64,55 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Experian (-4,31 Prozent auf 28,19 GBP), StJamess Place (-4,04 Prozent auf 11,27 GBP), BAT (-3,95 Prozent auf 45,24 GBP), Sage (-3,93 Prozent auf 11,36 GBP) und Burberry (-3,53 Prozent auf 11,35 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 115 994 534 Aktien gehandelt. Mit 278,074 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at