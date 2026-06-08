Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Der FTSE 100 gibt heute nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:10 Uhr gibt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,32 Prozent auf 10 334,94 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,972 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,010 Prozent auf 10 369,05 Punkte an der Kurstafel, nach 10 368,05 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 10 322,01 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 369,16 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Noch vor einem Monat, am 08.05.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 233,07 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 284,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wurde der FTSE 100 mit 8 837,91 Punkten berechnet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,86 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell BAT (+ 1,25 Prozent auf 44,59 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,12 Prozent auf 32,64 GBP), Diageo (+ 0,98 Prozent auf 15,10 GBP), Admiral Group (+ 0,96 Prozent auf 33,26 GBP) und BP (+ 0,92 Prozent auf 5,51 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Rolls-Royce (-2,56 Prozent auf 12,28 GBP), Melrose Industries (-2,48 Prozent auf 4,56 GBP), easyJet (-2,33 Prozent auf 4,61 GBP), International Consolidated Airlines (-2,26 Prozent auf 4,11 GBP) und Burberry (-2,12 Prozent auf 10,83 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 2 686 701 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 270,579 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

2027 verzeichnet die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at