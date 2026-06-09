Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 fällt

Der FTSE 100 bewegt sich am Dienstag auf rotem Terrain.

Am Dienstag notiert der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0,31 Prozent schwächer bei 10 340,71 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,970 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,004 Prozent auf 10 372,77 Punkte an der Kurstafel, nach 10 373,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 372,77 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 314,02 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, einen Stand von 10 233,07 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 249,52 Punkte. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 09.06.2025, einen Stand von 8 832,28 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,91 Prozent zu. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit WPP 2012 (+ 5,26 Prozent auf 2,76 GBP), Bunzl (+ 2,73 Prozent auf 25,62 GBP), Metlen Energy Metals (+ 2,31) Prozent auf 41,62 EUR), Croda International (+ 2,24 Prozent auf 29,27 GBP) und Airtel Africa (+ 1,75 Prozent auf 3,50 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Standard Chartered (-2,79 Prozent auf 18,79 GBP), GSK (-2,61 Prozent auf 18,63 GBP), Ocado Group (-2,02 Prozent auf 2,01 GBP), AstraZeneca (-1,88 Prozent auf 135,36 GBP) und HSBC (-1,69 Prozent auf 13,48 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 12 764 216 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 270,673 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Die 3i-Aktie verzeichnet mit 4,47 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Legal General-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,23 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at