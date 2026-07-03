Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 fällt mittags zurück

Am Freitag tendiert der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0,24 Prozent tiefer bei 10 627,22 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,131 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent schwächer bei 10 652,81 Punkten in den Handel, nach 10 652,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 701,32 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 604,25 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 1,14 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.06.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 332,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 436,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2025, lag der FTSE 100 noch bei 8 823,20 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,79 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell StJamess Place (+ 2,39 Prozent auf 13,07 GBP), Weir Group (+ 1,96 Prozent auf 24,92 GBP), Fresnillo (+ 1,70 Prozent auf 29,28 GBP), Intermediate Capital Group (+ 1,67 Prozent auf 17,67 GBP) und Bank of Georgia Group (+ 1,40 Prozent auf 115,90 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil InterContinental Hotels Group (-2,18 Prozent auf 165,65 USD), JD Sports Fashion (-1,65 Prozent auf 0,82 GBP), Diageo (-1,59 Prozent auf 15,13 GBP), Games Workshop Group (-1,58 Prozent auf 211,40 GBP) und Tesco (-1,53 Prozent auf 4,66 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 35 350 870 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 288,880 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14,84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at