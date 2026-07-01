Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 fällt nachmittags zurück

Am Mittwoch tendiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,38 Prozent tiefer bei 10 457,24 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,116 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,005 Prozent stärker bei 10 497,60 Punkten in den Handel, nach 10 497,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 508,25 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 429,17 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 0,481 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.06.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 338,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.04.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 364,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.07.2025, lag der FTSE 100 noch bei 8 785,33 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,09 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Babcock International (+ 4,52 Prozent auf 9,95 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 4,23 Prozent auf 104,30 USD), Aberdeen Group (+ 2,77 Prozent auf 2,45 GBP), Pearson (+ 2,59 Prozent auf 12,27 GBP) und J Sainsbury (+ 2,53 Prozent auf 3,28 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Associated British Foods (-4,05 Prozent auf 19,06 GBP), Entain (-3,83 Prozent auf 5,38 GBP), Diageo (-2,89 Prozent auf 14,79 GBP), Compass Group (-2,82 Prozent auf 31,39 USD) und BT Group (-2,74 Prozent auf 1,85 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 29 152 790 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 284,092 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14,84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at