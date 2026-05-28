Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück

Der FTSE 100 fiel im LSE-Handel schlussendlich um 0,75 Prozent auf 10 425,96 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,003 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,004 Prozent auf 10 505,38 Punkte an der Kurstafel, nach 10 505,01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 505,38 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 381,21 Punkten.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,379 Prozent abwärts. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 28.04.2026, einen Stand von 10 332,79 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 910,55 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, stand der FTSE 100 bei 8 726,01 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,77 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Compass Group (+ 2,97 Prozent auf 31,92 USD), BAE Systems (+ 2,72 Prozent auf 20,19 GBP), Antofagasta (+ 1,78 Prozent auf 41,66 GBP), Rolls-Royce (+ 1,34 Prozent auf 13,15 GBP) und WPP 2012 (+ 1,16 Prozent auf 2,80 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Auto Trader Group (-3,87 Prozent auf 4,27 GBP), National Grid (-3,70 Prozent auf 12,23 GBP), Rightmove (-3,56 Prozent auf 4,14 GBP), Severn Trent (-3,53 Prozent auf 30,04 GBP) und BT Group (-3,46 Prozent auf 2,10 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 67 938 061 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 275,049 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,73 erwartet. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,17 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at